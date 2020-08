Arthur ubriaco alla guida: incidente in Ferrari col doppio del livello alcolico consentito

ALTRO PROBLEMA

Non è certamente un'estate da ricordare quella di Arthur, centrocampista del Barcellona e prossimo giocatore della Juventus dopo lo scambio con Pjanic. Il brasiliano è stato protagonista di un incidente con la sua Ferrari a Palafrugell a seguito del quale è stato sottoposto a test alcolemico dalla polizia locale: il suo livello di alcol nel sangue è risultato il doppio del consentito in Catalogna, sfociando dunque nel penale.

L'incidente è occorso alle quattro del mattino all'ingresso della cittadina catalana. Arthur con la sua Ferrari ha colpito un marciapiede e salendoci è finito a sbattere contro un lampione. Nessuno degli occupanti è rimasto ferito e i danni all'auto non sono stati rilevanti, però per Arthur i guai non sono finiti.

Un'auto della polizia locale, arrivata per valutare l'incidente, ha sottoposto il centrocampista ad alcol test e con un livello alcolemico al doppio del consentito (0,55 anziché 0,25) ha aperto un procedimento penale nei confronti del giocatore.