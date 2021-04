Arrigo Sacchi: "Pioli sta dando un'identità al Milan. Cristiano Ronaldo? Puntare su unico giocatore non paga"

L'INTERVISTA

Intervista nel giorno del 75° compleanno: "Conte grandissimo allenatore, gli manca un solo step per fare l'ultimo gradino"

Nel giorno del suo 75° compleanno, Arrigo Sacchi dà "i voti" a Milan, Juventus e Inter nell'intervista realizzata in esclusiva da Sportmediaset. Si parte naturalmente dagli amati colori rossoneri: "Conosco Pioli da tanto tempo, è un ragazzo d'oro. Nelle precedenti esperienze non era riuscito a dare un'identità precisa alle sue squadre, ora ci sta riuscendo". Anche grazie a Ibrahimovic? "Un grande giocatore che gioca per e con la squadra". Getty Images

Sacchi, prendendo spunto dal discorso sullo svedese, torna a toccare un argomento che da sempre ha a cuore, il gioco corale: "Un giocatore da solo non fa mai una squadra intera, il calcio è uno sport di collettivo, non bisogna trasformarlo in sport individuale". Nessuno strappo alla regola, che fosse per Maradona ieri o per Cristiano Ronaldo oggi: "Non ha mai pagato puntare su un solo giocatore. Per dire: Maradona non ha mai vinto una Coppa dei Campioni, e di sicuro non era inferiore al portoghese".

Infine, solo elogi per il lavoro di Conte all'Inter: "Antonio è un grandissimo allenatore, oggi le ripartenze dei nerazzurri sono micidiali. Non è ancora arrivato a coinvolgere nella fase difensiva come nella fase offensiva tutti gli undici giocatori: quando ci riuscirà, diventerà dura per tutti. Conte dà la vita per il calcio".