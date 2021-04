Tanti auguri ad Arrigo Sacchi: il maestro di calcio compie 75 anni

NELLA LEGGENDA

L'allenatore romagnolo ha scritto la storia del Milan, conquistando anche due Coppe dei Campioni. Da ct ha portato l'Italia in finale a Usa '94.

Arrigo Sacchi compie 75 anni. Nato a Fusignano, in provincia di Ravenna, il 1° aprile del 1946, ha scritto la storia del calcio italiano. Come allenatore ha rivoluzionato l'idea di gioco ed è entrato nella leggenda grazie ai successi alla guida del Milan degli "Immortali" targato Silvio Berlusconi. Nel suo palmares ci sono uno scudetto, una Supercoppa italiana, due Supercoppa Uefa, ma soprattutto due Coppe dei Campioni e altrettante Coppe Intercontinentali conquistate tra il 1987 e il 1990. Arrigo Sacchi compie 75 anni: le foto della carriera acmilan.com

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





acmilan.com

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

E' stato anche ct della Nazionale, che ha portato in finale ai Mondiali di Usa 1994, battuta solo in finale ai calci di rigore dal Brasile. In carriera ha guidato anche Parma e Atletico Madrid. Da dirigente ha ricoperto il ruolo di coordinatore tecnico delle nazionali giovanili italiane prima di diventare un apprezzato commentatore televisivo per Mediaset.