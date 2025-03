Argentina, Scaloni: "Messi ai Mondiali 2026? Deciderà quando vorrà"

L'Argentina sta dimostrando di poter vincere senza Lionel Messi, nel caso in cui la Pulce decida di non giocare per la Coppa del Mondo del 2026. Dopo che l'Argentina si è assicurata un posto nella competizione iridata dell'anno prossimo con il 4-1 al Brasile, la domanda principale ora è se la stella 37enne giocherà il suo sesto Mondiale e cercherà di vincerne due di fila. "Vedremo cosa succederà, c'è un sacco di tempo", ha detto il commissario tecnico dell'Albiceleste, Lionel Scaloni. "Dobbiamo giocare una partita alla volta altrimenti parleremo della stessa cosa per il resto dell'anno. Dobbiamo lasciarlo in pace, vedremo. Deciderà quando vorrà, non facciamolo impazzire su questo", ha aggiunto.