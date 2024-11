Argentina, Messi furioso con l'arbitro: "Tu eres un cagon"

Finito a sorpresa ko con l'Argentina al cospetto del Paraguay (non è bastata la rete di Lautaro Martinez), Lionel Messi è andato su di giri contro l'arbitro del match. “Te la stai facendo sotto, non mi stai piacendo” ("Tu eres un cagon, no me estas gustando" l'espressione originale), è esplosa la Pulce all'intervallo del match nei confronti del fischietto brasiliano Anderson Daronco, reo di non aver espulso un avversario (Alderete, decisivo per il gol della vittoria dei padroni di casa) dopo l'ennesimo fallo sul fantasista dell'Inter Miami. Per lui però non è scattato alcun provvedimento.