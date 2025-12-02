Logo SportMediaset

Argentina, inchiesta su riciclaggio sfiora la Federcalcio

02 Dic 2025 - 08:15

La Polizia federale argentina ha eseguito un ordine di perquisizione negli uffici della società Sur Finanzas, legata strettamente alla Associazione del futbol argentino (Afa), nel quadro di un'inchiesta su evasione e riciclaggio di denaro. Sur Finanzas è di proprietà dell'imprenditore Ariel Vallejo, legato a doppio filo al presidente della Afa, Claudio 'Chiqui' Tapia, con il quale ha siglato negli ultimi anni diversi accordi per la fornitura di servizi finanziari e commerciali legati alle attività principalmente della nazionale di calcio campione del mondo. L'inchiesta ha preso il via a partire da una presunta manovra di riciclaggio per circa due milioni di euro che coinvolgerebbe autorità della società sportiva Banfield, che milita nella serie A argentina (Primera Division) e in cui Sur Finanzas appare come la piattaforma principale della movimentazione di denaro presumibilmente irregolare. La società di intermediazione finanziaria di Ariel Vallejos è stata nel 2024 lo sponsor principale del massimo campionato e figura anche come marchio principale nelle maglie di diversi club di prima divisione come lo stesso Banfield e Barracas Central, di proprietà di Claudio Tapia. 

