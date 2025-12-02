Argentina, inchiesta su riciclaggio sfiora la Federcalcio

La Polizia federale argentina ha eseguito un ordine di perquisizione negli uffici della società Sur Finanzas, legata strettamente alla Associazione del futbol argentino (Afa), nel quadro di un'inchiesta su evasione e riciclaggio di denaro. Sur Finanzas è di proprietà dell'imprenditore Ariel Vallejo, legato a doppio filo al presidente della Afa, Claudio 'Chiqui' Tapia, con il quale ha siglato negli ultimi anni diversi accordi per la fornitura di servizi finanziari e commerciali legati alle attività principalmente della nazionale di calcio campione del mondo. L'inchiesta ha preso il via a partire da una presunta manovra di riciclaggio per circa due milioni di euro che coinvolgerebbe autorità della società sportiva Banfield, che milita nella serie A argentina (Primera Division) e in cui Sur Finanzas appare come la piattaforma principale della movimentazione di denaro presumibilmente irregolare. La società di intermediazione finanziaria di Ariel Vallejos è stata nel 2024 lo sponsor principale del massimo campionato e figura anche come marchio principale nelle maglie di diversi club di prima divisione come lo stesso Banfield e Barracas Central, di proprietà di Claudio Tapia.