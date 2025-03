L'allenatore dell'Argentina Scaloni ha diramato la lista dei pre-convocati in vista delle sfide valide per le qualificazioni mondiali contro Uruguay e Brasile. Sono ben otto i giocatori di Serie A chiamati dal ct campione del mondo e, per alcuni di loro, si tratta di una prima volta: oltre ai "soliti" Lautaro, Dybala, Paredes, Nico Gonzalez e Nico Paz andranno in nazionale anche i "bolognesi" Castro e Dominguez e Perrone del Como, fin ora mai chiamati da Scaloni.