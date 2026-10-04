Valanga Argentina: 7-0 al Burkina Faso con i gol di Lautaro, Nico Paz e Mastantuono

La partita si è sbloccata dopo soli 4' quando Lautaro Martinez ha ribadito in rete la palla respinta dal portiere dopo un calcio di rigore tirato sempre dal capitano dell'Inter (che ha raggiunto Aguero tra i bomber dell'Albiceleste). Pochi istanti dopo è arrivato il raddoppio grazie a uno sfortunato tocco nella propria porta del difensore Diallo, seguito a ruota dal tris firmato da Gianluca Prestianni. Prima dell'intervallo c'è stato tempo anche per le firme d'autore di Nico Paz e Julian Alvarez.