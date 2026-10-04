Valanga Argentina: 7-0 al Burkina Faso con i gol di Lautaro, Nico Paz e Mastantuono

I giocatori più pagati della Serie A: nessuno come Lautaro
© italyphotopress | Lautaro Martinez Inter 9 milioni
© italyphotopress | Lautaro Martinez Inter 9 milioni
L'Argentina di Lionel Scaloni travolge per 7-0 il Burkina Faso al termine di novanta minuti di dominio assoluto sul prato del Monumental di Buenos Aires. Il test amichevole si è trasformato in un monologo della Seleccion, capace di indirizzare la contesa nei primi dieci minuti e di dilagare poi contro una formazione incapace di opporre resistenza anche perché scesa in campo con l'Under 23 dopo il caso del viaggio in Sudamerica.
Oltre al divario tecnico emerso sul campo, infatti, a far scalpore è stato il retroscena legato agli avversari. Il Burkina Faso si è presentato all'appuntamento con una rosa composta quasi interamente da elementi dell'Under 23, arruolati in fretta e furia dopo il boicottaggio dei titolari per protestare contro la gestione dei compensi e l'odissea di un viaggio durato quasi dodici ore, concluso con lo sbarco in città ad appena cinque ore dal fischio d'inizio.
La partita si è sbloccata dopo soli 4' quando Lautaro Martinez ha ribadito in rete la palla respinta dal portiere dopo un calcio di rigore tirato sempre dal capitano dell'Inter (che ha raggiunto Aguero tra i bomber dell'Albiceleste). Pochi istanti dopo è arrivato il raddoppio grazie a uno sfortunato tocco nella propria porta del difensore Diallo, seguito a ruota dal tris firmato da Gianluca Prestianni. Prima dell'intervallo c'è stato tempo anche per le firme d'autore di Nico Paz e Julian Alvarez.
Nella ripresa il ritmo della gara è calato per la consueta girandola di cambi, ma l'Argentina non ha rinunciato a giocare. Franco Mastantuono ha calato il 6-0 al termine di una splendida manovra corale, mentre nel recupero è stato Giuliano Simeone a incornare di testa la palla del definitivo sette a zero.
L'attenzione dell'Albiceleste si sposta ora sul successivo appuntamento internazionale contro il Benin, gara programmata nella notte italiana tra martedì 6 e mercoledì 7 ottobre che vedrà l'addio di Lionel Messi alla maglia della nazionale.
© italyphotopress | Lautaro Martinez Inter 9 milioni
© italyphotopress | Lautaro Martinez Inter 9 milioni