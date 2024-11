ARGENTINA, AGGUATO FUORI DALLO STADIO, UCCISI DUE TIFOSI DEL ROSARIO

Due tifosi del Rosario Central sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco dopo una partita del campionato argentino contro il San Lorenzo. Lo riportano i media locali. Le due persone uccise, coinvolte in un agguato fuori dallo stadio Gigante de Arroyito di Rosario, sono Andres 'Pillin' Bracamonte, leader del gruppo ultras dei 'barrabrava', e di un altro membro del gruppo, Daniel 'Rana' Atardo. Secondo i media argentini in 25 anni alla guida dei 'barrabrava' Bracamonte è stato accusato di una trentina di tentati omicidi. Venerdì era comparso in tribunale con l'accusa di violenza sessuale, per la quale l'accusa aveva chiesto due anni di carcere.