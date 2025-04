Arbitri, Zappi: "Ex giocatore in sala Var sarebbe un errore"

"Un ex giocatore in sala Var? Credo che ognuno dovrebbe fare il proprio mestiere, specializzandosi al massimo livello possibile. I calciatori ci aiutano molto nei vari incontri, ma portare un calciatore all'interno del processo decisionale secondo me sarebbe un errore. Giusto confrontare le diverse esperienze, ma è altrettanto giusto che il calciatore faccia il calciatore, l'allenatore faccia l'allenatore e l'arbitro decida". Così Antonio Zappi, presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1.