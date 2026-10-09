Arbitri: Rocchi diventa opinionista su Dazn, domenica il debutto

L'ex arbitro Gianluca Rocchi, fino all'aprile scorso responsabile della Can per la Serie A e la Serie B, diventa opinionista ed entrerà a far parte della squadra di Dazn per il programma 'Fuoriclasse', lo show della domenica sera condotto da Diletta Leotta. Il debutto tra due giorni, in occasione di Cagliari-Juventus delle 20:45. "Non vedo l'ora di ripartire e di mettermi alla prova in un ruolo diverso da quello a cui sono abituato, accompagnando i tifosi anche nella lettura più tecnica delle dinamiche di gioco che possono influenzare le decisioni arbitrali", commenta Gianluca Rocchi.