Arbitri minacciati, Clattenburg: "Dopo Real-Juve l'arbitro Oliver fu costretto a cambiare casa"

La vicenda dell'arbitro Mike Dean sta scuotendo il calcio inglese. Il direttore di gara ha ricevuto minacce di morte dopo alcune decisioni prese nella sfida tra West Ham e Fulham, soprattutto per il cartellino rosso all'indirizzo del centrocampista degli Hammers Tomas Soucek e ha chiesto di non arbitrare in Premier League nel prossimo weekend. Sulla vicenda è intervenuto un altro fischietto inglese, Mark Clattenburg, che in una lettera al Daily Mail ha definito la sua giornata "una vita nella paura". "Sono abituato a ricevere lettere a casa mia. C'erano insulti vili e minacce". Poi racconta un aneddoto: "L'arbitro Michael Oliver ha dovuto trasferire la sua famiglia da casa dopo la partita in cui la Juve è stata eliminata dalla Champions League dal Real Madrid nel 2018"