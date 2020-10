Annullata la conferenza stampa di Gasperini: c'è un positivo all'Atalanta

Il calcio italiano è sempre più nei guai. E' stata annullata la conferenza stampa dell'allenatore dei bergamaschi Gian Piero Gasperini alla vigilia di Atalanta-Cagliari, che si giocherà domani alle 12,30. L'incontro con i giornalisti, inizialmente previsto per le 13,30 nella sede del centro sportivo Bortolotti di Zingonia, non avrà luogo a causa della presenza di un caso di positività al tampone non meglio specificata. Ancora non è stato comunicato se si tratti di un giocatore o di un membro dello staff.