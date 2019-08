Nicolas Anelka non trova scuse per il periodo alla Juventus: "Mi vergogno di quel trasferimento quando qualcuno me ne parla. Ho giocato e segnato in tante squadre, non a Torino: sento mancare di rispetto ad un club dove mi sono trovato bene. A livelli di campo non è stata un'avventura che rimarrà impressa nella memoria, la mia peggior stagione".