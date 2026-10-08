Andrea Conti e il Milan: "Ho visto i più giovani piangere per i comportamenti di Ibra"

Andrea Conti, difensore classe 1994 ex Atalanta e Milan, ha concesso una lunga intervista al Corriere dello Sport in cui ha parlato dei suoi anni in rossonero e in particolare del suo ritorno dopo le due lesioni al crociato nell'anno dello scudetto: "Si respirava un’atmosfera diversa. Il mister era stato bravo a creare un grande gruppo. La presenza di Maldini era fondamentale. E l’arrivo di Ibrahimovic qualche mese prima è stato decisivo. Con lui eri costretto ad alzare il livello. Mi è capitato di vedere ragazzi della Primavera piangere quando erano aggregati con la prima squadra per certi suoi comportamenti. Fuori dal campo, invece, cambiava: scherzoso e simpatico".