Ancelotti verso Supercoppa: "Real-Barcellona sempre finale speciale"

"Siamo arrivati bene, come sempre prima di una finale. Con tanto entusiasmo e voglia. I problemi che abbiamo avuto contro il Maiorca sono stati risolti e tutti sono disponibili. Una finale contro il Barcellona è sempre speciale, aggiunge pressione". Così l'allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti nella conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa spagnola contro il Barcellona. "Sono una rivale storica e le partite sono sempre molto competitive. Sarà molto difficile per noi e per loro", ha aggiunto. "Giocheremo molto bene, non bene, ma molto bene. Questo titolo ha valore. Quando vinciamo la Supercoppa, di solito la stagione finisce bene vincendo il campionato e la Champions League. È una partita che ti dà molto slancio per continuare a fare bene", ha detto l'allenatore del Real Madrid. L'inglese Bellingham è fondamentale e l'allenatore lo sa. "Bellingham sta andando bene, sta facendo un buon percorso e ha fatto la differenza in questo periodo. Nella prima partita che abbiamo giocato dobbiamo pensare. Abbiamo fatto una valutazione abbastanza chiara. Abbiamo iniziato bene - ha detto Ancelotti - e siamo calati nel secondo tempo. Dobbiamo evitare gli errori che abbiamo fatto. Un 'Clasico' è sempre un 'Clasico', soprattutto se è una finale. Giocare contro il Barcellona è sempre qualcosa di speciale", ha ribadito Ancelotti. Infine sul sula presenza di Dani Olmo. "È un grande giocatore, molto forte. Giocherà e noi dobbiamo togliere la qualità che ha alla nostra difesa", ha concluso.