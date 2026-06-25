Ancelotti ha riportato Vinicius a livelli del miglior Real Madrid, adesso però tocca a Neymar

Il primo vero risultato positivo della gestione Ancelotti è la valorizzazione di Vinicius. È il parere di molti opinionisti converge su questo tema: l'attaccante non aveva mai giocato così bene con la maglia della Nazionale, ci voleva proprio l'allenatore che l'ha fatto diventare grande nel Real Madrid. Vini entra in campo con la consapevolezza dei campioni, tenta le sue giocate senza paura e dopo appena sette minuti accetta il regalo che gli viene consegnato, riceve la palla da Rayan dopo l'errore della difesa scozzese, dribbla il portiere ed è 1-0. Ci sarebbe anche il raddoppio un quarto d'ora dopo, annullato però per un contatto quasi inesistente tra lo stesso Vinicius e Hendry. Un giocatore di un'altra categoria rispetto agli altri in campo, per esempio quando da una sua accelerazione bruciante nasce un'occasione per Matheus Cunha, murato. Però Vini ci crede così tanto che nel recupero del primo tempo segna addirittura di testa, portando il risultato sul 2-0. E a dieci minuti dalla fine della partita con uno spunto in velocità va vicino alla tripletta. Ma il bello di questo Brasile è che all'ottima forma di Vinicius corrisponde un ottimo momento degli altri due attaccanti, Matheus Cunha (autore del gol del 3-0) e Rayan, protagonista di un'ottima partita alla prima da titolare.