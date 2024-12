Ancelotti: "Fonseca-Milan? Esonero fa parte del nostro lavoro"

"Fonseca? L'esonero di un allenatore fa parte del lavoro, anche io sono stato esonerato. Quando ci sono dei problemi in una squadra la responsabilità cade sull'uomo solo, che è l'allenatore. Purtroppo è così. L'allenatore soprattutto nei momenti di difficoltà è abbastanza solo". Così l'allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti intervenuto ai microfoni di Radio Anch'Io lo Sport su Radio1, commenta l'esonero di Paulo Fonseca dal Milan. "Sulla modalità si può discutere, ma alla fine è un momento di tristezza per il tecnico. Dispiace, ma ce ne facciamo una ragione perchè a volte quando si chiude una porta si può aprire apre un portone", ha aggiunto. "Contro di noi il Milan ha giocato molto bene e ha meritato di vincere, ma evidentemente non ha trovato la continuità che la dirigenza chiedeva", ha detto Ancelotti.