Ancelotti: "Brasile, non ci ho pensato un attimo. L'obiettivo è vincere il Mondiale"

Sugli avversari più temibili, Ancelotti non si è sbilanciato. "Ci sarà un sorteggio, quindi qualunque cosa otterremo saremo contenti. L'importante era essere nel sorteggio. Ovviamente il Brasile deve esserci. Ora aspettiamo il sorteggio e poi cercheremo una base dove allenarci e iniziare a prepararci". Non è da escludere che il Brasile possa giocare a Vancouver, la città in cui Ancelotti risiede da diversi anni grazie ad una moglie canadese. "Mi piace molto; è una città bellissima dove, ovviamente, c'è una grande passione per l'hockey. Ma Vancouver è una delle città ospitanti della Coppa del Mondo, con sette partite che si giocheranno lì. Il Canada giocherà lì e la gente non vede l'ora di assistere a quelle partite. C'è anche la possibilità che il Brasile possa giocare a Vancouver. Personalmente, mi piacerebbe molto giocare lì. E il Canada ha una buona squadra, con un ottimo allenatore. Stanno andando molto bene e tutto il Paese è entusiasta di ospitare la Coppa", ha detto Ancelotti secondo cui questo "è il torneo più importante di tutti. La Coppa del Mondo cattura sempre l'attenzione di tutti, quindi non credo che ci saranno problemi. Penso che sarà una Coppa del Mondo molto equilibrata. Ci sono molte nazionali di altissimo livello con alcuni dei migliori giocatori. Quindi, penso che sarà una Coppa del Mondo molto divertente".