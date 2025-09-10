Logo SportMediaset
Ancelotti furioso con l'arbitro, ko con la Bolivia non va giù al Brasile: "Giocato in 11 contro 14"

Brasile ko a sorpresa contro la Bolivia, una sconfitta che fa discutere per l'arbitraggio e non solo

10 Set 2025 - 11:50
Il primo ko del Brasile nella gestione Ancelotti è indolore, ma non privo di polemiche. Dopo un pari e due successi, i Verdeoro guidati dal tecnico italiano cadono a El Alto contro la Bolivia, una sconfitta per 1-0 maturata con un calcio di rigore dubbio concesso a La Verde e realizzato da Miguelito che porta con sé tante discussioni. Il primo a dire la sua, all'intervallo, è stato proprio Carletto, andando a protestare contro il direttore Garay per il tiro dagli undici metri concesso dopo il richiamo dal VAR. Una decisione che non è stata digerita dal tecnico che in conferenza, post sconfitta di misura, ha sottolineato il suo disappunto per quanto successo in campo.

Non solo, perché tra comportamenti giudicati poco sportivi (raccattapalle che toglievano palloni o li lanciavano in campo per perdere tempo) e atteggiamenti dubbi delle forze dell'ordine, la Seleçao non si è sentita tutelata.

Leggi anche

Argentina e Brasile chiudono male, la Bolivia farà i playoffs

E anche il presidente della Cbf (Confederazione Brasiliana di Calcio) Samir Xaud ci è andato giù pesante ai microfoni di GloboEsporte: “Una tristezza ciò che è accaduto oggi qui. Siamo venuti per giocare a calcio e quello che abbiamo visto fin dal nostro arrivo è stato un anti-calcio. Anche con questa altitudine di 4.000 metri, abbiamo giocato contro l’arbitraggio, contro la polizia e contro i raccattapalle, che toglievano i palloni dal campo o ne lanciavano altri dentro. Una vera e propria farsa. Non è quello che ci aspettiamo per il calcio mondiale né per quello sudamericano. Quello che vogliamo è far crescere ancora di più il nostro sport. Un comportamento del genere, soprattutto giocando in altura, rende tutto più difficile, specialmente quando si gioca contro 14 uomini in campo. Spero che la Conmebol prenda provvedimenti, anche perché abbiamo tutto registrato”.

Ancelotti, primo ko con il Brasile: il tecnico italiano è una furia

brasile
ancelotti

