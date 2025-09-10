Ancelotti furioso con l'arbitro, ko con la Bolivia non va giù al Brasile: "Giocato in 11 contro 14"

E anche il presidente della Cbf (Confederazione Brasiliana di Calcio) Samir Xaud ci è andato giù pesante ai microfoni di GloboEsporte: “Una tristezza ciò che è accaduto oggi qui. Siamo venuti per giocare a calcio e quello che abbiamo visto fin dal nostro arrivo è stato un anti-calcio. Anche con questa altitudine di 4.000 metri, abbiamo giocato contro l’arbitraggio, contro la polizia e contro i raccattapalle, che toglievano i palloni dal campo o ne lanciavano altri dentro. Una vera e propria farsa. Non è quello che ci aspettiamo per il calcio mondiale né per quello sudamericano. Quello che vogliamo è far crescere ancora di più il nostro sport. Un comportamento del genere, soprattutto giocando in altura, rende tutto più difficile, specialmente quando si gioca contro 14 uomini in campo. Spero che la Conmebol prenda provvedimenti, anche perché abbiamo tutto registrato”.