Ammutinamento 2019, il Napoli vince anche in Cassazione: condannato Hysaj

A circa sei anni di distanza, si scrive finalmente la parola fine sull’ammutinamento che il 5 novembre del 2019 spaccò lo spogliatoio del Napoli, all'epoca allenato da Carlo Ancelotti. Con il suo pronunciamento, la Cassazione ha chiuso il contenzioso fra il club di De Laurentiis e il suo ex giocatore, Elseid Hysaj, condannando il difensore oggi alla Lazio al pagamento di 40mila euro, più le spese processuali. Ci sono voluti quindi cinque anni e mezzo e tre gradi di giudizio per affermare - in via definitiva - che i calciatori non potevano disertare il ritiro disposto dalla società dopo il pareggio contro il Salisburgo. Anche secondo i giudici della Suprema Corte la decisione del club era legittima e tutt’altro che vessatoria.