12 Ago 2025 - 20:35
© Getty Images

© Getty Images

Ecco le formazioni ufficiali di Monza-Inter, partita amichevole in programma all'U-Power Stadium alle ore 21.
MONZA (3-4-2-1): 20 Thiam; 2 Brorsson, 4 Izzo, 3 Lucchesi ; 19 Birindelli, 32 Pessina, 21 Colombo, 26 Ciurria; 28 Colpani, 10 Caprari; 47 Mota. A disposizione: 1 Pizzignacco, 25 Sorrentino, 44 Carboni, 17 Keita Balde, 90 Zanni, 27 Capolupo, 70 Martins, 37 Petagna, 14 Obiang, 35 Ganvoula, 9 Maric, 16 Sardo, 33 Domanico, 13 Ravanelli, 15 Delli Carri, 7 Dentello, 23 Galazzi. Allenatore: Paolo Bianco.
INTER (3-5-2): 13 Martinez; 36 Darmian, 6 De Vrij , 30 Carlos; 11 Luis Henrique, 8 Sucic, 21 Asllani, 22 Mkhtaryan, 32 Dimarco; 14 Bonny, 94 P. Esposito. A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 9 Thuram, 10 Lautaro, 15 Acerbi, 23 Barella, 28 Pavard, 41 Kamaté, 43 Cocchi, 45 Bovo, 48 Re Cecconi, 49 Mosconi, 95 Bastoni. Allenatore: Cristian Chivu.

21:32
Match col Barcellona a Miami: il Villareal lavora a sconti per abbonati
21:29
Italia U17, vittoria 4-1 in amichevole con Albania
20:49
Juve, Bremer: "Minuti importanti nelle gambe, ora l'ultimo step"
20:35
Amichevoli, Monza-Inter: le formazioni ufficiali
20:25
Lazio, Provstgaard: "Dobbiamo fare una grande stagione, Sarri mi piace"