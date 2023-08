Amichevoli: l'Inter vince 4-3 col Salisburgo, ma quanti errori di Sommer

SALISBURGO-INTER 3-4

I nerazzurri battono gli austriaci grazie al gol di Sensi al 90’, esordio difficile per l’ex portiere del Bayern

Pirotecnico 4-3 per l’Inter in amichevole contro il Salisburgo. I nerazzurri vincono al 90’ grazie alla rete di Stefano Sensi. Per Inzaghi a segno anche de Vrij e Correa, oltre all’autogol di Pavlovic. Per gli austriaci doppietta di Konaté e gol di Baidoo. Esordio non facile per il nuovo portiere Sommer, autore di un fallo da rigore e di un’uscita errata sull’1-0 avversario. La formazione di Struber paga due penalty sbagliati.

L'Inter soffre ma vince 4-3 allo scadere in amichevole contro il Salisburgo. Partenza molto complicata per i nerazzurri: al 4' viene concesso un penalty agli austriaci per un fallo di Sommer, che viene però sparato alto dal dischetto da Konaté. L'attaccante del Salisburgo però non sbaglia un minuto più tardi, quando insacca l'1-0 da fuori area dopo un'uscita sbagliata proprio del portiere ex Bayern Monaco. La squadra di Inzaghi trova però l'immediato pareggio, con l'autorete di Pavlovic al 9'. I nerazzurri entrano piano piano in ritmo, e al 25' ribaltano il risultato, con il tocco da due passi di de Vrij. Passano dieci minuti e l'incontro torna in equilibrio: sugli sviluppi di un corner è sempre Konaté a farsi trovare prontissimo, con un tap-in di testa da due passi. Tanta confusione e leggerezza difensiva da entrambe le parti: al 43' l'Inter torna avanti, con il colpo di testa di Correa su assist di Dumfries. Debutto non felicissimo per Sommer, che in avvio di ripresa subisce anche il 3-3: calcio di punizione dalla trequarti, indecisione dell'estremo difensore svizzero e gol di testa di Baidoo. Al 70' altro errore difensivo dei nerazzurri (fallo di Bisseck) e altro calcio di rigore per gli austriaci. Dal dischetto stavolta si presenta Simic, ma anche lui fallisce calciando largo dagli undici metri. Nel finale allora la spunta l'Inter, che trova il 4-3 al 90' con Sensi. Un test con tante luci, ma anche qualche ombra di troppo.

SECONDO TEMPO

45+3 st - Partita finita! L'Inter vince 4-3 col Salisburgo.

45' + 2' st - Cambio Inter: fuori Dimarco, dentro Stabile

45' st - GOL INTER: Servito col contagiri da Asllani, Sensi parte sul filo del fuorigioco, controlla di tacco e fredda Mantl con un diagonale potente e preciso

42' st - Cambi Inter: fuori Thuram, dentro Lazaro che con la maglia del Salisburgo ha collezionato 120 presenze e 16 gol. Stankovic prende il posto di Bastoni

41' st - Gol annullato: Simic segna con un gran destro al volo in area, ma è in posizione irregolare in partenza sul cross e l'arbitro annulla

37 st - Cambio Inter: fuori Correa, dentro Esposito

35' st - Tijani ci prova da lontanissimo. Sommer blocca

31' st - Primo cartellino giallo del match: ammonito Frattesi

27' st - Occasione Inter: Gosens inventa per Frattesi, ma Mantl si supera sulla deviazione al volo in spaccata dell'ex Sassuolo

25' st - Cambi Inter: fuori De Vrij, Mkhitaryan e Calhanoglu, dentro Gosens, Sensi e Asllani

24' st - Rigore sbagliato! Simic calcia di piatto destro ma il suo tiro sfiora il palo e finisce fuori. Secondo penalty sbagliato per gli austriaci nel match

23' st - Rigore per il Salisburgo: Bisseck stende in area Simic lanciato a rete

22' st - Occasione Salisburgo: Sommer blocca un sinistro potente dal limite di Simic

19' st - Occasione Inter: cross di Calhanoglu per Bastoni ma Mantl è attento e respinge la deviazione di testa

17' st - Cambi Inter: dentro Cuadrado, Fratessi e Bisseck, fuori Dumfries, Barella e Darmian

15' st - Occasione Inter: Mantl devia sopra la traversa una bella giocata al volo dal limite di Mkhitaryan

12' st - Nel Salisburgo entra Piatkowski al posto dell'infortunato Wallner

10' st - Campo al limite dell'impraticabilità a causa del diluvio che si sta abbattendo sullo stadio

6' st - Occasione Salisburgo: destro di Simic dal limite, Sommer para in due tempi

4' st - GOL SALISBURGO: austriaci ancora a segno sugli sviluppi di un calcio piazzato. A segno Baidoo di testa

1' st - Inizia la ripresa! Per il Salisburgo fuori Kjaergaard, Solet, Pavlovic, Terzic, Bidstrup, Gourna-Douath, Konate e Amankwah e dentro Nene, Okoh, Baidoo, Kameri, Simic, Tijani, Wallner, Morgalla. Nessun cambio invece per l'Inter. Campo sempre più appesantito dalla pioggia forte



PRIMO TEMPO

45+1 - FINE PRIMO TEMPO: cinque gol e un rigore sbagliato sotto il diluvio nella prima frazione di gara. Doppietta e penalty sbagliato per Konate. Per i nerazzurri invece a segno De Vrij e Correa dopo l'autorete di Pavlovic

42' - GOL INTER: l'Inter alza la pressione e dopo due occasioni respinte da Solet & Co., Correa riporta avanti i nerazzurri di testa su cross di Dumfries

38' - Occasione Salisburgo: Terzic recupera palla a sinistra e sugli sviluppi dell'azione Gloukh calcia fuori da buona posizione

34' - PAREGGIO SALISBURGO: i padroni di casa pareggiano i conti sugli sviluppi del corner con un colpo di testa in tuffo di Konate dopo un contrasto tra Dumfries e Forson

33' - Cross di Terzic, Sommer non si fida della presa e devia in corner

25' - GOL INTER: Barella crossa dalla trequarti, Bastoni liscia, poi De Vrij non sbaglia a due passi da Mantl ribaltando il risultato per i nerazzurri

24' - Occasione Inter: punizione velenosa di Dimarco, esce Mantl

19' - Occasione Salisburgo: incornata di Forson, Sommer blocca. Intanto aumenta l'intensità della pioggia

17' - Occasione Inter: lancio in profondità di Dimarco per Barella, ma il centrocampista nerazzurro si fa parare la conclusione in uscita da Mantl

15' - Bidstrup pesca Kjaergaard in area ma Sommer non si fa sorprendere dalla deviazione di testa

10' - Traversone pericoloso da sinistra per Forson che col piattone gira largo di poco alla destra di Sommer

9' - PAREGGIO INTER: 1-1 dei nerazzurri. Cross di Dimarco, autogol di Pavlovic, che devia la palla nella propria porta in scivolata

6' - GOL SALISBURGO: Konate si fa perdonare l'errore dal dischetto e dopo sessanta secondi sblocca il match dopo una papera di Sommer per rimediare a un altro errore in uscita di Barella

5 ' - Rigore sbagliato! Sul dischetto si presenta Konate che spara sopra la traversa

4' - Rigore per il Salisburgo: Mkhitaryan perde palla in uscita e Sommer stende Konate in area.

3' - Cross di Kjaergaard: Sommer blocca senza problemi

1' - Barella si allarga sulla destra e crossa per Mkhitaryan che di destro non trova la porta dal limite e spedisce alto

1' - Inizia la partita! Il match prende il via sotto una fitta pioggia alla Red Bull Arena

LE FORMAZIONI

SALISBURGO-INTER 3-4

Salisburgo (4-3-1-2): Mantl; Dedic, Solet, Pavlovic, Terzic; Bidstrup, Gourna-Douath, Kjaergaard; Gloukh; Forson, Konate.

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Correa.

Marcatori: 5' Konate (S), 9' aut. Pavlovic (S), 25' De Vrij (I), 34' Konate (S), 42' Correa (I), 4' st Baidoo (S), 45' st Sensi (I)

Ammoniti: Frattesi (I)

Espulsi: -

Note: 4' Konate (S) spedisce alto un rigore, 24' st Simic (S) calcia a lato un rigore