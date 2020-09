Amichevoli: Inter a valanga sul Pisa, il Benevento ferma la Lazio

ULTIMI TEST

L’Inter chiude il precampionato con un altro 7-0 dopo quello inflitto alla Carrarese: a San Siro, la squadra di Antonio Conte travolge il Pisa grazie alla tripletta di Lautaro Martinez, ai due gol di Eriksen e alle reti di Lukaku e Gagliardini. Termina con un pareggio per 0-0, invece, la sfida tra i fratelli Filippo e Simone Inzaghi: il Benevento blocca la Lazio nonostante il forcing biancoceleste nel secondo tempo.

INTER-PISA 7-0

Ultimo test in vista del campionato per gli uomini di Conte, che lancia la coppia Lukaku-Lautaro Martinez in attacco e inserisce dal primo minuto i nuovi acquisti Kolarov e Hakimi. Al 5', l'Inter è già in vantaggio: è Lukaku a mettere dentro a porta vuota un cross rasoterra dalla sinistra di Perisic. Dopo sei minuti arriva il raddoppio: Gagliardini recupera palla su Lisi per poi concludere l'azione sfruttando un assist del belga. Lo stesso ex Atalanta, poi, serve al 16' l’assist per il 3-0 firmato di testa da Lautaro Martinez. Il poker arriva al 20': Eriksen riceve dalla destra un passaggio di Hakimi e, con il destro, fulmina Perilli. Il match, praticamente, è già chiuso ma nel suo stadio, davanti ai mille tifosi previsti dalle nuove norme anti-Covid, l’Inter è inarrestabile. Nel giro di tre minuti, tra il 35' e il 38', Lautaro completa la tripletta prima chiudendo un'azione personale e poi in tap-in sul secondo assist di giornata di Hakimi. Nella ripresa, Conte inserisce Radu, Dalbert, Agoume, Pirola, Sanchez e Salcedo. Il 7-0 arriva al 74': cross di D'Ambrosio e colpo di testa di Eriksen, che firma la sua personale doppietta. L’Inter chiude così il precampionato e si presenta nel migliore dei modi all’esordio con la Fiorentina.

LAZIO-BENEVENTO 0-0

Finisce senza reti il ‘derby’ tra i fratelli Inzaghi, ultimo test prima della nuova stagione. La prima parte della sfida vede i sanniti partire meglio, con Caprari che scalda subito i guanti a Strakosha. I biancocelesti rispondono prima con Akpa-Akpro prima e Immobile poi, con scarsa fortuna. Il Benevento, dal canto suo, non sta a guardare e si rende pericoloso con Insigne e Dabo, preservando il pareggio nei primi 45 minuti. Nella ripresa, è ancora la formazione giallorossa ad uscire meglio dai blocchi, con Caprari che impegna nuovamente l'estremo difensore capitolino. La Lazio, però, cresce con il passare dei minuti e va vicina al vantaggio con la coppia d'attacco Immobile-Correa, che obbliga Montipò agli straordinari. I cambi di Simone Inzaghi e il forcing finale sono vani: il Benevento regge e ottiene un pareggio che fa morale a sette giorni dall'esordio in campionato con la Sampdoria. Per la Lazio, invece, è mancato solo il gol ma c’è ancora qualche meccanismo da sistemare prima dell’esordio contro il Cagliari.