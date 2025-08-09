Logo SportMediaset
PALERMO-MANCHESTER CITY 0-3

Amichevoli: il Manchester City batte 3-0 il Palermo con la doppietta di Reijnders e Haaland

Al Barbera decidono la doppietta dell'ex Milan (59' e 82') e il gol del norvegese (25')

09 Ago 2025 - 23:10
Il Palermo esce sconfitto dall'amichevole "in famiglia" e di lusso con il Manchester City. Nel clima di festa del Barbera, sede dell'Anglo Palermitan Trophy, la formazione di Guardiola si impone 3-0 grazie al destro di Haaland al 25' e alla doppietta dell'ex Milan Reijnders, a segno con due inserimenti letali al 59' e all'82'. I rosanero di Pippo Inzaghi, però, reggono comunque il campo, sfiorando il gol con Ceccaroni e Le Douaron.

LA PARTITA

Nonostante il ko per 3-0 contro il City, il Palermo vive una grande serata di calcio. E al Barbera, in un incredibile clima di festa, sono addirittura i rosanero i primi a spaventare gli avversari: il colpo di testa di Ceccaroni che sfugge alla marcatura di Haaland non finisce tanto lontano dallo specchio della porta inglese. Poi, però, emerge inevitabilmente la maggiore qualità dei campioni di Guardiola e al 25' ecco l'1-0: a segnarlo, manco a dirlo, è Haaland, che riceve al limite da Lewis e di destro pesca l'angolino, battendo Gomis. Prima dell'intervallo, invece, Diakité è miracoloso (e istintivo) nel togliere dalla porta la deviazione da pochi passi di Cherki.

Nella ripresa, Guardiola stravolge al sua formazione a eccezione di Haaland. Tra i volti nuovi in campo c'è pure Reijnders, che al 59' riceve in area da Savinho, controlla e di destro la mette all'angolino, regalando il 2-0 al City. Poco dopo, Le Douaron si divora il possibile 2-1 su assist di Pierozzi, mentre il mancino di prima di Palumbo finisce alto. Subito dopo il cooling break, l'ex Milan va a un passo dalla doppietta, ma Gomis para. All'80', è ancora il City a divorarsi il potenziale tris: Gundogan illumina per Savinho, che controlla ma sbaglia tutto solo davanti alla porta. Il 3-0 arriva comunque due minuti dopo e porta ancora la firma di Reijnders, che si inserisce e trova di nuovo la porta rosanero, chiudendo i conti. 5' dopo, il Palermo non riesce a sfruttare l'incomprensione tra Ederson e Ruben Dias, che salva su Corona: sarà l'ultima occasione per provare a far gioire il pubblico di casa. Al 90', incredibilmente, Reijnders fallisce invece l'occasione per fare addirittura tripletta: salta Gomis ma si allunga la palla e viene murato da Pierozzi. Finisce 3-0 ma il Palermo di Pippo Inzaghi esce ugualmente tra gli applausi del Barbera, per nulla scalfito dal ko e grande protagonista di questa notte spettacolare per la città.

