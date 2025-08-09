Amichevoli: il Manchester City batte 3-0 il Palermo con la doppietta di Reijnders e Haaland

Nella ripresa, Guardiola stravolge al sua formazione a eccezione di Haaland. Tra i volti nuovi in campo c'è pure Reijnders, che al 59' riceve in area da Savinho, controlla e di destro la mette all'angolino, regalando il 2-0 al City. Poco dopo, Le Douaron si divora il possibile 2-1 su assist di Pierozzi, mentre il mancino di prima di Palumbo finisce alto. Subito dopo il cooling break, l'ex Milan va a un passo dalla doppietta, ma Gomis para. All'80', è ancora il City a divorarsi il potenziale tris: Gundogan illumina per Savinho, che controlla ma sbaglia tutto solo davanti alla porta. Il 3-0 arriva comunque due minuti dopo e porta ancora la firma di Reijnders, che si inserisce e trova di nuovo la porta rosanero, chiudendo i conti. 5' dopo, il Palermo non riesce a sfruttare l'incomprensione tra Ederson e Ruben Dias, che salva su Corona: sarà l'ultima occasione per provare a far gioire il pubblico di casa. Al 90', incredibilmente, Reijnders fallisce invece l'occasione per fare addirittura tripletta: salta Gomis ma si allunga la palla e viene murato da Pierozzi. Finisce 3-0 ma il Palermo di Pippo Inzaghi esce ugualmente tra gli applausi del Barbera, per nulla scalfito dal ko e grande protagonista di questa notte spettacolare per la città.