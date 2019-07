La Lazio batte per 5-2 la Triestina, squadra di Lega Pro, in una partita amichevole ad Auronzo di Cadore. Biancocelesti in vantaggio dopo 8' con un colpo di testa di Immobile. Il raddoppio al 12' con un rigore trasformato da Correa, penalty concesso per un fallo di Lambrughi sullo stesso argentino. Alla mezzora terzo gol della Lazio con un colpo di testa imperioso di Milinkovic su cross di Immobile dalla destra. Nella ripresa la Triestina accorcia le distanze al 47' con Codromaz, ma al 50' la Lazio cala il poker con un altro gol di testa questa volta di Caicedo. Il bomber sudamericano firma anche la quinta rete della Lazio al 67' su assist del neo arrivato Adekanye. Nel finale la Triestina accorcia le distanze all'86' con Marzola.