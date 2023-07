Amichevole, Italia femminile senza gol: è 0-0 col Marocco

VERSO AUSTRALIA-NEW ZEALAND

Finisce a reti bianche l'ultimo test per la formazione di Bertolini prima del debutto al Mondiale

Italia in bianco con il Marocco prima del Mondiale





















































Finisce senza reti l'ultimo test per l'Italia femminile in vista dei Mondiali: l'amichevole con il Marocco termina 0-0, con la formazione di Bertolini che si avvicina di que con un pareggio alla rassegna che si svolgerà in Australia e Nuova Zelanda dal 20 luglio al 20 agosto. A Ferrara, Milena Bertolini parte con Giacinti in panchina, con Caruso e Piemonte le più vivaci tra le fila delle azzurre, mentre il Marocco agisce in contropiede guidato da Ouzraoui e Chebbak, che però non spaventano più di tanto Durante e, così, il primo tempo del Paolo Mazza finisce 0-0.

Diversi cambi ad inizio ripresa: per l'Italia entrano Giacinti, Dragoni e Bergamaschi, mentre restano negli spogliatoi Boattin, Piemonte e Severin, con quattro cambi anche per il Marocco nelle prime fasi del secondo tempo. Prima dell'ora di gioco tocca anche a Barbara Bonansea al posto di Beccari. Nel frattempo, Giacinti impegna Er-Rmichi che respinge. L'ultimo terzo di gara è in favore delle azzurre che dominano dal punto di vista del possesso palla, occupando stabilmente la metà campo del Marocco, che però si difende bene e non rischia più di tanto di subire gol.

Le ultime occasioni, più clamorose, sono il colpo di testa di Bergamaschi e, soprattutto, la conclusione lisciata all'ultima azione (95') da Giacinti. Finisce così 0-0: l'Italia mette in mostra buone trame ma non si sblocca. La speranza è che si sia tenuta da parte i gol per l'avventura in Australia e Nuova Zelanda.