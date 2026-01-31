Altra delusione per De Zerbi, l’ex Fiorentina Ikoné rimonta il Marsiglia

Dopo una settimana burrascosa segnata dall'eliminazione all'ultimo secondo in Champions e dalle voci di addio, Roberto De Zerbi vive un'altra serata deludente sulla panchina del Marsiglia. In vantaggio per due reti a zero sul campo del Paris FC, l'OM si è infatti fatta rimontare negli ultimi 10 minuti dalle reti dell'ex Fiorentina Ikoné e dal rigore (al 93') di Kebbal perdendo così ulteriore terreno dalla vetta, che in attesa del Psg dista ora sette lunghezze.