Altra delusione per De Zerbi, l’ex Fiorentina Ikoné rimonta il Marsiglia

31 Gen 2026 - 19:20
© IPA

© IPA

Dopo una settimana burrascosa segnata dall'eliminazione all'ultimo secondo in Champions e dalle voci di addio, Roberto De Zerbi vive un'altra serata deludente sulla panchina del Marsiglia. In vantaggio per due reti a zero sul campo del Paris FC, l'OM si è infatti fatta rimontare negli ultimi 10 minuti dalle reti dell'ex Fiorentina Ikoné e dal rigore (al 93') di Kebbal perdendo così ulteriore terreno dalla vetta, che in attesa del Psg dista ora sette lunghezze. 

videovideo
Leggi anche

Marsiglia-De Zerbi, caso rientrato: allenatore e staff continuano sino a fine stagione

Ultimi video

08:53
DICH COMMISSO JR FIORENTINA DICH

Commisso Jr: "La gente di Firenze ci ha accolto a braccia aperte"

01:58
DICH NICOLA PRE INTER 31/1 DICH

Nicola: "Inter? Incontriamo dei marziani, noi siamo in difficoltà"

00:33
MCH MAIGNAN IN SEDE 31/1 MCH

Maignan in sede per firmare il rinnovo col Milan

02:18
DICH CUESTA

Cuesta: "Per noi è un orgoglio rappresentare il Parma, soprattutto in serate così"

00:35
ESORDIO MASSOLIN TORINO-MODENA 18/8/25 SRV

L'esordio di Massolin in Coppa Italia in Torino-Modena

00:12
VIDEO KNUKNU DICE CHE RESTA 31/1 SRV

Nkunku all'uscita da Milanello risponde ai tifosi del Milan: "Se resto? Sì"

01:28
Kean per una prima volta

Kean per una prima volta

01:38
DICH SPALLETTI su galatasaray e mercato PRE PARMA 31/1 DICH

Spalletti: "Il mercato è in mano alla società, si vedrà in queste ultime ore"

02:03
La Juve riparte da Parma

La Juve riparte da Parma

01:30
Oggi Napoli-Fiorentina

Oggi Napoli-Fiorentina

01:43
Diaby, otto anni dopo

Diaby, otto anni dopo: ma il ritorno in Italia sfuma

00:58
Bologna-Milan martedì

Bologna-Milan: dal mercato al campo,le mosse di Allegri

01:46
Un "acquisto" per Chivu

Un "acquisto" per Chivu: la soluzione Zielinski"

01:55
I ritorni alla Juventus

I ritorni alla Juventus: più flop che top!

01:30
Dall'Europa al campionato

Dall'Europa al campionato: riparte la caccia all'Inter

08:53
DICH COMMISSO JR FIORENTINA DICH

Commisso Jr: "La gente di Firenze ci ha accolto a braccia aperte"

I più visti di Calcio

DICH CONTE DA CONFERENZA 28/1 DICH

Napoli, Conte: "Giochiamo sabato alle 18 vorrei sapere di chi è stata la brillante idea"

Ex Serie A nei dilettanti

Douglas Costa e i suoi fratelli: gli ex Serie A che giocano in Serie D

DICH SPALLETTI su galatasaray e mercato PRE PARMA 31/1 DICH

Spalletti: "Il mercato è in mano alla società, si vedrà in queste ultime ore"

DICH SPALLETTI RISPONDE A CONTE PRE MONACO 27/1 DICH

Spalletti risponde a Conte: "Pensavo fosse intelligenza artificiale"

Trevisani: "Roma, con un esterno d'attacco sei da Champions"

Trevisani: "Roma, con un esterno d'attacco sei da Champions"

Il 2026 di Pulisic

Pulisic, un 2026 ancora senza reti

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:28
Napoli, Spinazzola: "Di Lorenzo nostro primo pilastro, vincere anche per lui"
19:20
Altra delusione per De Zerbi, l’ex Fiorentina Ikoné rimonta il Marsiglia
19:18
Serie B, Pescara-Mantova 2-2 nel posticipo
19:14
Napoli, Conte perde anche il suo capitano: si teme un lungo stop per Di Lorenzo
18:05
Bundesliga: vincono Leverkusen, Hoffenheim, Augusta e Mainz