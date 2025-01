Altafini: "Troppe partite, i giocatori non sono di ferro"

"Troppe partite? I giocatori non sono di ferro, bisogna dare una tagliata alle partite. Noi facevamo un mese di ritiro e poi giocavamo con le squadre locali. Oggi dopo due giorni sono già in America, è tutta una questione di soldi. Non pensano che i giocatori non hanno la forza di recuperare in pochi giorni e questa è la rovina del calcio. Anche se si vedono le partite di ieri, vedremo che tutte le squadre hanno fatto a meno di almeno 4-5 titolari". Così José Altafini, ex attaccante di Napoli, Milan e Juventus, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1.