"Napoli è una squadra che merita il primo posto. Il popolo del Napoli è sempre entusiasta, ai miei tempi portavamo sempre 80mila persone allo stadio. A casa mia sono tutti tifosi del Napoli e devo nascondermi in camera quando giocano le altre squadre". Così José Altafini, ex attaccante di Napoli, Milan e Juventus, ospite di 'Radio Anch'io Sport' su Rai Radio 1, sul Napoli capolista in campionato.