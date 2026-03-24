TERZA CATEGORIA

Allenatore squalificato si traveste da prete per seguire la sua squadra

Incredibile episodio in Lombardia: Matteo Ciceri entra in campo, aggredisce gli avversari ma viene scoperto

24 Mar 2026 - 09:15
© Foto da web

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Evidentemente le comunicazioni via telefono non gli bastavano e così un allenatore di Terza categoria lombarda ha deciso di vestirsi da prete per stare vicino alla sua squadra in un match considerato di vitale importanza contro l'ASD Galgagnano. L'incredibile episodio, avvenuto il 26 ottobre scorso, ha visto protagonista il tecnico dell'Union Mulazzano, Matteo Ciceri, che ha voluto eludere la squalifica inventandosi un insoluto travestimento.

Così, prima della partita ha radunato i suoi giocatori, poi ha dato indicazioni di gioco da bordo campo e, non contento, ha deciso di entrare sul terreno di gioco per sferrare un calcio a un giocatore avversario e festeggiare il gol del momentaneo pareggio, insultando la squadra opposta. Un atteggiamento che non poteva passare inosservato, tanto che pochi giorni fa è arrivata la squalifica definitiva dopo lunghe indagini: stop di quattro mesi più multa e squalifica al presidente del club, Raffaele Ranauolo.

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