Allenatore squalificato si traveste da prete per seguire la sua squadra

Così, prima della partita ha radunato i suoi giocatori, poi ha dato indicazioni di gioco da bordo campo e, non contento, ha deciso di entrare sul terreno di gioco per sferrare un calcio a un giocatore avversario e festeggiare il gol del momentaneo pareggio, insultando la squadra opposta. Un atteggiamento che non poteva passare inosservato, tanto che pochi giorni fa è arrivata la squalifica definitiva dopo lunghe indagini: stop di quattro mesi più multa e squalifica al presidente del club, Raffaele Ranauolo.