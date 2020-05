Allegri si dà... al'ippica, ma la sua cavalla finisce ultima

LA PASSIONE

Debutto da dimenticare per Massimiliano Allegri nel mondo dell'ippica. L'ex allenatore della Juve, da maggio proprietario in Francia al 50% di una cavalla di 3 anni, ha visto arrivare ultima la sua Ossun Set sui 2000 metri di una corsa a reclamare, nonostante fosse la grande favorita. Montata top jockey Pierre Charles Boudot, Ossun Set si è eclissata in retta d'arrivo dopo percorso da leader e ha chiuso ottava su otto partenti.



Una prestazione decisamente sotto tono, dopo i due secondi posti ottenuti alle prime uscite in carriera, specie in relazione al ruolo di netta favorita della corsa. Probabilmente la sua performance è stata condizionata dal terreno, che era "souple" (gradazione 3,6), ma in realta era ben più scorrevole, mentre l'ultima volta era andata forte su pista pesante.

