Allegri: "Lavoriamo bene, le qualità di Leao sono straordinarie"

"Leao ha fatto molto bene da centravanti, così come tutta la squadra che sta lavorando bene in questa pre season. È un giocatore importante, ha qualità straordinarie. Sta crescendo e ha l'età matura per fare una stagione importante": è la soddisfazione di Massimiliano Allegri nel vedere i passi avanti fatti dal Milan vincente in amichevole contro il Liverpool a Hong Kong. "La cosa più bella e importante di cui sono contento di questi venti giorni di lavoro - aggiunge il tecnico in conferenza - è che la squadra ha un atteggiamento propositivo, ha alzato di molto il livello di sofferenza. Questo fa si che quando abbiamo la palla proviamo a giocare, quando non la abbiamo tutti insieme difendiamo bene".