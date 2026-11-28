Anche in Nazionale ha già lasciato il segno. Ha totalizzato 4 presenze ma all'esordio ha segnato una rete decisiva, tre minuti dopo essere entrato in campo, nel recupero della gara valida per le qualificazioni mondiali contro l'Irlanda del Nord. Ha giocato in tutte le Nazionali giovanili della Slovacchia, dall'Under 15 all'Under 21. Non è un ragazzino, essendo nato l'8 settembre 2001 a Ruzomberok, nella regione di Zilina. Ha mosso i primi passi calcistici a 8 anni nel SK Lucky-Kupele, a 11 è passato al Ruzemberok, la squadra principale della sua città. Nel 2023 si è trasferito in Polonia, al Lechia Danzica, dove ha disputato tre campionati. Prima dell'exploit della scorsa stagione (20 gol in 30 partite) era andato a segno 16 volte nelle due precedenti stagioni. Ha vinto il campionato polacco del 2023-24, sempre con il Lechia.