All'improvviso Bobcek, il bomber slovacco che il Frosinone ha scoperto con l'algoritmo
Tripletta alla prima da titolare, è il giocatore più caro nella storia del Frosinonedi Enzo Palladini
L'avevano già marchiato come "acquisto folle", visto che è stato il calciatore più pagato nella storia del Frosinone. Un assegno da 13 milioni di euro (bonus compresi) versato ai polacchi del Lechia Danzica per un calciatore che fino a questo momento non era praticamente stato utilizzato. Troppo dirompente l'inizio di stagione di Raimondo, rivelazione assoluta tra gli attaccanti italiani. Per Tomas Bobcek, ragazzone di 1,87 da un anno nel giro della Nazionale slovacca, sembrava esserci solo panchina. Mai una gara da titolare, Alvini preferiva giocare senza un vero attaccante, adattando qualche trequartista., Poco più di un'ora in campo, suddivisa in tre apparizioni da subentrato. Un investimento in fumo, almeno questa era l'impressione che girava intorno al suo nome.
Poi è arrivato il giorno magico, sabato 28 novembre 2026. Il Frosinone doveva farsi perdonare la scoppola presa nella gara precedente a San Siro contro il Milan. Serviva riempire l'area di rigore, serviva farsi sentire dalla difesa del Parma. Ecco allora la prima apparizione di Bobcek dal primo minuto ed ecco una tripletta pazzesca. Tre gol da attaccante vero, uno addirittura in rovesciata. Certo c'era qualcosa di strano nelle difficoltà iniziali di questo giocatore, che i gol ha dimostrato in passato di saperli segnare. L'anno scorso è stato il capocannoniere del campionato polacco con 20 reti. Ha fissico, tecnica e anche doti acrobatiche. Ha mostrato tutto in una volta contro il Parma.
Anche in Nazionale ha già lasciato il segno. Ha totalizzato 4 presenze ma all'esordio ha segnato una rete decisiva, tre minuti dopo essere entrato in campo, nel recupero della gara valida per le qualificazioni mondiali contro l'Irlanda del Nord. Ha giocato in tutte le Nazionali giovanili della Slovacchia, dall'Under 15 all'Under 21. Non è un ragazzino, essendo nato l'8 settembre 2001 a Ruzomberok, nella regione di Zilina. Ha mosso i primi passi calcistici a 8 anni nel SK Lucky-Kupele, a 11 è passato al Ruzemberok, la squadra principale della sua città. Nel 2023 si è trasferito in Polonia, al Lechia Danzica, dove ha disputato tre campionati. Prima dell'exploit della scorsa stagione (20 gol in 30 partite) era andato a segno 16 volte nelle due precedenti stagioni. Ha vinto il campionato polacco del 2023-24, sempre con il Lechia.
Ha firmato un contratto fino al 2031 ed è stato scelto con l'algoritmo del Claravista. I dirigenti erano rimasti impressionati dall'enorme numero di duelli aerei vinti nell'area avversaria, ma poi hanno avuto modo di apprezzare anche la sua capacità di fare pressing, di guidare la riaggressione alta e di partecipare al gioco. Il prototipo di giocatore che piacerebbe a Spalletti e che il Frosinone aveva in casa senza utilizzarlo. A fine stagione, Antonio Raimondo dovrebbe tornare per fine prestito al Bologna mentre Bockek è del club ciociaro a titolo definitivo. Grazie a questa ulteriore rivelazione, Alvini ha qualche possibilità di sognare in più. Ora il problema sarà lasciar fuori quel ragazzone slovacco con la vocazione dell'acrobazia.