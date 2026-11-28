Il Frosinone torna al successo dopo due sconfitte, e lo fa in casa per 3-0 contro il Parma, trascinata da una grande tripletta di Tomas Bobcek, finora a secco in questa stagione. I giallazzurri partono subito in modo aggressivo, ma nei primi minuti faticano a costruire tante occasioni da gol. La prima vera chance è infatti per Nesta Elphège, che al 24’ si fa respingere sulla linea un destro sugli sviluppi da calcio d’angolo. La risposta del Frosinone arriva sempre da palla inattiva, con il colpo di testa/spalla di Monterisi da zona molto centrale che termina alto. Si va così al riposo sullo 0-0, senza troppe emozioni, ma con una partita dai ritmi piuttosto alti.
La ripresa è tutta per Bobcek. Il centravanti slovacco, fin qui oggetto misterioso dopo essere arrivato in estate, si sblocca al 55’ con un tap-in sulla parata di Daffara dopo la conclusione di Ghedjemis. Passano appena sei minuti, e arriva anche il raddoppio: Bobcek riceve un bel passaggio di Masini, e col mancino da due passi fa 2-0. La tripletta arriva poi al 79’, quando lo slovacco riceve un bel filtrante di Zerbin, e con il sinistro beffa Daffara. Finisce 3-0 allo Stirpe, con le prime reti – tutte e tre insieme – di Bobcek. Il Frosinone sale al sesto posto in classifica con 23 punti; resta diciottesimo a quota 8 il Parma di Alberto Gilardino.
IL TABELLINO
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani 6; Oyono 6,5, Calvani 6, Monterisi 6,5 (1’ s.t. Cittadini 6,5), Bracaglia 6 (34’ s.t. Terzic s.v.); Masini 7, Calò 6,5 (34’ s.t. Cichella s.v.); Ghedjemis 7, Schmid 5,5, Kvernadze 6 (29’ s.t. Zerbin 6,5); Bobcek 8,5 (37’ s.t. Fini s.v.). Allenatore: Massimiliano Alvini 7,5
PARMA (3-5-2): Daffara 5,5; Delprato 5,5, Troilo 4,5, Ndiaye 5,5; Cremaschi 5,5 (26’ s.t. Frigan 5,5), Fabbian 6 (14’ s.t. Almqvist 5,5), Nicolussi Caviglia 5,5 (14’ s.t. Bernabé 6), Keita 6, Carboni 5,5 (14’ s.t. Britschgi 6); Elphège 5, El Bilal Touré 5,5. Allenatore: Alberto Gilardino 5
ARBITRO: Bonacina
MARCATORI: 55’, 61’ e 79’ Bobcek (F)
AMMONITI: Delprato (P), Monterisi (F), Nicolussi Caviglia (P), Elphège (P)
ESPULSI: