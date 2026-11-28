La ripresa è tutta per Bobcek. Il centravanti slovacco, fin qui oggetto misterioso dopo essere arrivato in estate, si sblocca al 55’ con un tap-in sulla parata di Daffara dopo la conclusione di Ghedjemis. Passano appena sei minuti, e arriva anche il raddoppio: Bobcek riceve un bel passaggio di Masini, e col mancino da due passi fa 2-0. La tripletta arriva poi al 79’, quando lo slovacco riceve un bel filtrante di Zerbin, e con il sinistro beffa Daffara. Finisce 3-0 allo Stirpe, con le prime reti – tutte e tre insieme – di Bobcek. Il Frosinone sale al sesto posto in classifica con 23 punti; resta diciottesimo a quota 8 il Parma di Alberto Gilardino.