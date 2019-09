"Ho letto alcune notizie riguardo il fatto che potrei vincere il Pallone d’Oro e ne sono orgoglioso, ma so che non sarà facile", Queste le parole di Alisson a Marca, il portiere ex Roma è stato tra i protagonisti assoluti del Liverpool campione d'Europa. "Il portiere non segna i gol, ma cerca di non prenderli. Alla gente piace festeggiare i gol, è il momento più importante del calcio".