Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Al via una petizione contro il match Italia-Israele a Udine

09 Ago 2025 - 13:51

Una petizione per chiedere alla Figc e al ministro dello Sport Andrea Abodi di fermare la partita di calcio Italia-Israele in programma a Udine il prossimo 14 ottobre. E' l'iniziativa lanciata da Francesca Druetti, segretaria nazionale di Possibile, e Andrea Di Lenardo, capogruppo di Avg-Possibile in Consiglio comunale a Udine, secondo i quali l'organizzazione del match viola "una norma internazionale (artt. 72 e 74 dello statuto Fifa) che serve a tutelare le nazionali di calcio di un Paese aggredito militarmente". La petizione Stop the game, sottolineano i promotori, ha "raccolto oltre 3mila adesioni in poche ore". "Il conto delle vittime uccise in Palestina - affermano Druetti e Di Lenardo - continua a salire. Gaza è ridotta in macerie. Israele apre il fuoco sulle persone in fila per il cibo e impedisce la distribuzione degli aiuti umanitari affamando la popolazione. E intanto proseguono i piani di occupazione, tracciando la strada per il futuro". "Di fronte a eventi bellici e violazioni del diritto internazionale, di fronte alla propaganda che la nazionale di uno Stato come Israele incarna, lo sport - osservano - non può voltarsi dall'altra parte, come se niente fosse. Delle 60mila vittime palestinesi identificate, 635 erano atlete e atleti: l'ultimo in ordine di tempo, il 6 agosto, è stato proprio un calciatore, Suleiman Obeid, che era soprannominato 'il Pelé della Palestina', ucciso mentre aspettava la distribuzione degli aiuti umanitari. Giocare Italia-Israele - concludono - è un affronto alla memoria delle vittime, e a chiunque abbia a cuore lo sport e il valore della vita umana".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:31
Gigio tra i magnifici 30

Gigio tra i magnifici 30

01:38
Fiorentina, parla Gosens

Fiorentina, parla Gosens

01:35
Mistero Nico Gonzalez

Mistero Nico Gonzalez

01:33
Palermo sfida il City

Palermo sfida il City

01:29
La Juventus in Germania

La Juventus in Germania

01:32
Pulisic sempre più leader

Pulisic sempre più leader

01:16
Doppio test per il Milan

Doppio test per il Milan

01:44
Il Napoli in Abruzzo

Il Napoli in Abruzzo

03:31
MCH MONACO-INTER 1-2 con effetti MCH

L'Inter in 10 passa a Monaco con Lautaro e Bonny: gli highlights

00:50
MCH DE GEA E SIR ALEX MCH

De Gea con la Fiorentina ritrova Alex Ferguson

02:27
DICH INZAGHI PALERMO PRE MAN CITY DICH

Inzaghi prima di Palermo-City: "Grande giornata di sport"

02:20
MCH TRIPLETTA CR7 MCH

CR7 scatenato: tripletta nel 4-0 dell'Al-Nassr contro il Rio Ave

01:52
DICH PRESIDENTE CONI BUONFIGLIO 8/8 DICH

Coni, Buonfiglio: "Pronti e fiduciosi per Milano-Cortina"

01:47
DICH GOSENS FIORENTINA 8/8 DICH

Gosens: "Mi sento un leader, faremo una buona stagione"

01:49
La saga degli Esposito

La saga degli Esposito

01:31
Gigio tra i magnifici 30

Gigio tra i magnifici 30

I più visti di Calcio

Pallone d'Oro 2025, la lista dei 30 candidati: c'è mezzo Psg. McTominay, Lautaro e Dumfries gli "italiani"

Lookman è sparito

Lookman è sparito

PARTITELLA NAPOLI CASTEL DI SANGRO 7/8 MCH

Napoli, partitella a Castel di Sangro

Regina Baresi su Instagram: "Devo operarmi al cuore"

DICH INZAGHI PALERMO PRE MAN CITY DICH

Inzaghi prima di Palermo-City: "Grande giornata di sport"

Zeman sta meglio

Zeman sta meglio

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:38
Guardiola: "Auguro al Palermo la promozione in serie A"
17:21
Fiorentina, Pioli: "Stiamo lavorando bene ma dobbiamo alzare il livello"
17:18
Stoccarda-Bologna: le formazioni ufficiali, Italiano con Orsolini-Immobile
16:04
St Pauli-Verona: le formazioni ufficiali dell'amichevole
15:48
Heidenheim-Parma: Leoni titolare, le formazioni ufficiali