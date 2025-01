Pavel Nedved, appena diventato ds dell'Al Shabab, ha parlato così in Arabia Saudita: "Come mai sono qui? Semplice, amo questi colori (bianconeri come la Juventus, ndr)". E ancora: "Sono felice di essere qui, voglio portare la mia esperienza nel calcio e vincere. Mercato? Prima osserverò la rosa, poi vediamo".