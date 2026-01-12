Arbitri, il presidente dell'Aia Zappi squalificato per 13 mesi: ma non decade

"I difensori, constatata l'impossibilità di svolgere una difesa effettiva, avevano abbandonato l'aula, attendendo così i successivi pronunciamenti del TFN". Lo fanno sapere gli avvocati Sergio Santoro, Daniele Sterrantino e Matteo Sperduti di Antonio Zappi, n.1 Aia, a seguito della condanna a 13 mesi di inibizione del tribunale federale. "Il nostro assistito si è visto il diniego delle istanze istruttorie preliminari da noi avanzate", hanno aggiunto spiegando i motivi che hanno portato ad abbandonare l'aula durante l'udienza. "Abbiamo richiesto il controesame dei testi della Procura federale, Ciampi e Pizzi, le cui dichiarazioni costituiscono l'asse portante dell'impianto accusatorio, nonché l'acquisizione e l'esame dei relativi contratti sportivi, peraltro già oggetto di altro procedimento di accesso, con udienza fissata per il 27 gennaio. In prima battuta il Tribunale ha scelto di procedere rinviando la valutazione sull'audizione dei testimoni a "dopo la discussione nel merito", invertendo l'ordine delle questioni, e ha disposto l'acquisizione nel fascicolo dei contratti richiesti, concedendo ai difensori un termine "giugulatorio" di soli 45 minuti per il relativo esame. Una decisione che, nei fatti, ha svuotato di contenuto la fase istruttoria. A nulla valeva, altresì, la successiva richiesta di concessione di termine a difesa e di rinvio dell'udienza, anche breve, che era parimenti respinta senza alcuna motivazione".