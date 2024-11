Aggredirono tifosi Samp, Daspo per 11 ultrà Fiorentina

Aggredirono tifosi della Sampdoria a una fermata della tramvia a Firenze, scatta il Daspo per 11 ultras viola. L'episodio risale allo scorso aprile. I supporter blucerchiati, atterrati a Firenze dopo aver seguito la squadra in trasferta a Palermo, sarebbero stati assaliti nella tratta tra l'aeroporto e la stazione ferroviaria Santa Maria Novella. Nei giorni scorsi, il questore Maurizio Auriemma ha firmato undici Daspo nei confronti di altrettanti supporters della Fiorentina, cinque dei quali aggravati dalla prescrizione dell'obbligo di firma; per un periodo che va dai 3 ai 10 anni non potranno accedere alle manifestazioni sportive. La durata dei divieti, elaborata dalla Divisione polizia anticrimine della Questura, è stata commisurata alle singole posizioni dei tifosi fiorentini identificati dalla Digos del capoluogo toscano.