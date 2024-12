Affaticamento per Pellegrini, out per Lazio-Napoli

La Lazio che sfida stasera il Napoli al Maradona recupera Tavares e Dia, pronti a scendere in campo, ma dovrà rinunciare, oltre che allo squalificato Rovella e all'infortunato Vecino, anche a Luca Pellegrini. Il terzino, infatti, ha accusato un affaticamento muscolare e non farà parte della formazione che cercherà di bissare il successo in Coppa Italia contro il Napoli. Presente e pronto ad aiutare la squadra, invece, Patric, anche lui non al top ma disponibile per la sfida d'alta quota contro la squadra di Antonio Conte. Aggregato alla squadra anche il giovane Bordon.