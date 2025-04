Addio a Leo Beenhakker: l'allenatore olandese si è spento a 82 anni

Allenatore e dirigente sportivo olandese, nel corso della sua lunga carriera, è stato uno dei tecnici più noti del panorama internazionale. Ha allenato club prestigiosi come l’Ajax, il Feyenoord e soprattutto il Real Madrid, con cui ha vinto tre campionati spagnoli consecutivi tra il 1987 e il 1989. Proprio nell'89 affrontò il Milan di Silvio Berlusconi in Coppa dei Campioni nella doppia sfida resa celebre dal 5-0 per i rossoneri al ritorno e per il fantastico gol di testa di Marco Van Basten valido per l'1-1 finale di Madrid.