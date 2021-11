Accuse di stupro, Edouard e Ferland Mendy scambiati per Benjamin Mendy

ACCUSE DI STUPRO

Il portiere del Chelsea e il calciatore del Real Madrid si sfogano sui social dopo l'errore su alcuni media

Benjamin Mendy si trova in carcere con l'accusa di stupro e negli ultimi giorni il suo nome è finito sui giornali di tutto il mondo. Peccato però che qualche media, dando la notizia, abbia sbagliato Mendy. In alcuni articoli l'esterno del Manchester City è stato infatti scambiato con Edouard e Ferland Mendy, rispettivamente portiere del Chelsea e difensore del Real Madrid. Una situazione che ha fatto andare su tutte le furie i diretti interessati, costretti subito a smentire tutto e a sfogarsi sui social. Getty Images

"È triste vedere che nel 2021, in Francia come in Inghilterra, alcuni neri non hanno nomi né volti distinti - ha tuonato Edouard Mendy in una storia Instagram -. Questi 'errori' sono decisamente simbolici. Non è però così complicato distinguere due volti, soprattutto quando la maglia può essere un aiuto prezioso".

Messaggio prontamente condiviso su Twitter da Ferland Mendy. "Grazie Edouard Mendy! Siamo nel 2021. Ci vorrà tempo, ma finiranno per rispettarci! Che piaccia o no!", ha replicato il difensore del Real. Una dura presa di posizione per provare a evitare che il clamoroso scambio di persona si ripeta viste le pesanti accuse in ballo.