Abodi dopo l'incontro con Malagò: "Due uomini da solo non bastano"

25 Giu 2026 - 22:50
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"È stata una lunga chiacchierata piena di contenuti, sappiamo le cose di cui il sistema ha bisogno. Lavoriamo per le condizioni, ci rivedremo sistematicamente perché il lavoro che dobbiamo fare richiede ritmi intensi, e la collaborazione di tutti. Due uomini soli non bastano. C'è consapevolezza reciproca sulle priorità". Così il ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi al termine dell'incontro, durato circa un'ora e mezza, avvenuto nei suoi uffici con il presidente della Figc Giovanni Malagò. Condividendo lo stesso concetto, Malagò ha aggiunto: "È stata una chiacchierata molto molto utile, concreta e interessante. Mi sono dedicato a dire andiamo sulle priorità".

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