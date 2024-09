Abbonamenti: le milanesi guidano la classifica della Serie A, poi le romane

I NUMERI

Raccolti i dati della stagione 24/25: Juve solo ottava, record per il Genoa, ultime Monza e Venezia

© Getty Images La Serie A conta i suoi abbonati e stila la classifica delle squadre con più seguito per la stagione 2024/2025. Secondo i dati raccolti, in cima alla lista dei club con più tesserati ci sono le due milanesi: favorite dalla capienza di San Siro e dal grande seguito dei rispettivi supporter, Milan e Inter possono contare ciascuno su 40mila tifosi abbonati. A seguire si piazzano poi le romane, con 38mila tesserati per la Roma e 28.500 per la Lazio. Quarta piazza a sorpresa poi per il Genoa, che sulla scia dei buoni risultati dell'ultima stagione ha venduto ben 28.093 abbonamenti.

Più lontani invece gli altri club. A quota 22mila il Napoli occupa il quinto posto, seguono poi Lecce, Bologna e Juventus. Nonostante la grande campagna acquisti, i bianconeri non sembrano dunque aver scaldato molto i propri tifosi, che, complice anche la capienza relativamente ridotta dell'Allianz Stadium che conta 41.507 posti a sedere, non sono andati oltre i 19.200 abbonamenti.

Per quanto riguarda il resto della graduatoria, dietro alla Vecchia Signora si piazzano poi Verona, Udinese, Cagliari, Parma, Fiorentina, Torino, Como ed Empoli. Ultima piazza a braccetto infine per Venezia e Monza. Alcune di queste squadre, tra cui Verona, Torino e Monza, però non hanno ancora chiuso la campagna abbonamenti e potrebbero migliorare i loro numeri nelle prossime settimane.

ABBONAMENTI, LA CLASSIFICA DELLA SERIE A 24/25

1. INTER E MILAN: 40MILA

2. ROMA: 38mila

3. LAZIO: 28.500

4. GENOA: 28.093 mila

5. NAPOLI: 22mila

6. LECCE: 21.677 mila

7. BOLOGNA: 20 mila

8. JUVENTUS: 19.200

9. VERONA: 15.500 *

10. ATALANTA: 15.200

11. UDINESE: 13.784

12. CAGLIARI: 13.500

13. PARMA: 12.839

14. FIORENTINA: 12 mila

15. TORINO: 10mila*

16. COMO: 6.700

17. EMPOLI: 6.661

18. VENEZIA: 5 mila

19. MONZA: 5mila*



* campagna abbonamenti non ancora chiusa