A San Siro applausi solo per Pavlovic: "Mi dispiace avervi deluso”. Gimenez: “Più uniti nelle sconfitte”

Strahinja Pavlovic è stato espulso ieri sera nel match contro la Lazio, ma San Siro lo ha comunque applaudito al momento dell'uscita dal campo (unico tra i giocatori in una serata di Contestazione). Il difensore oggi ha voluto chiedere scusa ai propri tifosi e lo ha fatto tramite una storia sul suo profilo Instagram: "Mi dispiace avervi deluso. Grazie per il supporto". Post social anche per Santiago Gimenez, che ha voluto lanciare un messaggio a tutto l'ambiente: "Uniti nelle vittorie, ma ancora più uniti nelle sconfitte. Con lavoro e umiltà porteremo questo stemma dove merita di stare, cioè in alto. Forza Milan!".