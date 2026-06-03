A Napoli arrivano i freestyler Red Bull di King D’O Rione e Dance Your Style

Il giorno successivo, domenica 7 giugno, la piazza cambierà ritmo ma non energia con la National Final di Red Bull Dance Your Style 2026. Sedici dancer si sfideranno in battle, uno contro uno, su tracce musicali a sorpresa, attraversando diversi stili di street dance, in un format in cui improvvisazione, musicalità e personalità sono tutto.



Anche qui il protagonista assoluto sarà il pubblico: saranno infatti gli spettatori a decretare il vincitore di ogni battle alzando in aria le card rosse o blu. La giornata inizierà alle 14:30 con la conferma delle registrazioni, proseguirà alle 17:00 con il Qualifier e a partire dalle 19:00 culminerà con la National Final, dove il vincitore conquisterà un posto alla World Final di Zurigo.



Sul palco saliranno 16 sfidanti accompagnati dagli host Teddy e Chiaretta e dal DJ set di Ake. Durante l’halftime showcase spazio anche a Gaia De Martino e Alessio Cavaliere, ballerini conosciuti dal grande pubblico grazie al programma TV Amici.



Per tutto il weekend Piazza Municipio si trasformerà così in un grande playground urbano aperto alla città: un luogo dove calcio, musica, danza e tifo diventano strumenti di espressione collettiva e dove il freestyle incontra una delle città che più di tutte ha fatto dell’improvvisazione, della creatività e dell’energia popolare il proprio marchio di fabbrica.



L’accesso a entrambi gli eventi sarà gratuito e aperto al pubblico. Per Red Bull Dance Your Style sarà necessario registrarsi tramite Eventbrite fino a esaurimento posti disponibili.