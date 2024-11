A COVERCIANO IN CATTEDRA BENITEZ, TRA CORSISTI ANCHE HAMSIK

Questa mattina è intervenuto a Coverciano uno dei decani del calcio europeo, Rafael - per tutti 'Rafa' - Benitez, per tenere una lezione al corso per allenatori Uefa Pro. Due ore per parlare di analisi e di tattica, e per discutere di dove stia andando oggi il calcio. Con Benitez anche il suo storico collaboratore, Paco de Miguel, con un intervento più incentrato sull'analisi dei dati e sul lavoro settimanale.