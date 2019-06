Under 21, per il dopo Di Biagio opzioni Nicolato-De Rossi

23/06/2019

Le speranze di semifinale per l'Italia Under 21 sono davvero appese ad un filo ma, anche se accadesse l'impossibile, il futuro di Luigi Di Biagio sembra già segnato: la sua esperienza sulla panchina degli azzurrini finirà questa estate. Se un flop nell'Europeo in casa darebbe il colpo di grazia alla posizione del ct, la sensazione è che la decisione sia stata presa a suo tempo, come ha indirettamente confermato Di Biagio dopo il 3-1 al Belgio: "Non c'è bisogno di parlare con la Figc, so cosa pensano di me e viceversa: sono discorsi affrontati non oggi o ieri ma nel corso dei mesi".