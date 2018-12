Qualificazioni Euro 2020, l'Italia comincia il 23 marzo contro la Finlandia

03/12/2018

Comincerà il 23 marzo l'avventura delle qualificazioni a Euro 2020 per l'Italia di Roberto Mancini, che è stata sorteggiata nel girone J insieme con Bosnia, Finlandia, Grecia, Liechtenstein e Armenia. Gli azzurri affronteranno come prima avversaria la Finlandia, in casa, il 23 marzo e il 26, sempre in casa, ospiteranno il Liechtenstein. A giugno, l'otto, trasferta in Grecia e l'11 nuova partita in casa, stavolta con la Bosnia. A settembre, il cinque, la prima partita con l'Armenia, in casa, mentre l'otto gli azzurri voleranno in Finlandia. Due partire anche a ottobre, il 12 Italia-Grecia e il 15 Liechtenstein-Italia, e a novembre, con Bosnia-Italia il 15 e l'ultima partita del girone, Italia-Armenia, il 18. Le prime due squadre classificate di ciascun girone conquistano l'accesso alla fase finale, che per la prima volta sarà itinerante (si giocherà in 12 città diverse).